Birer fincan ekleyin bulaşıklarınız cam gibi olacak. Bulaşık makinasının ömrünü de uzatıyor

Ev temizliğini büyük ölçüde kolaylaştıran bulaşık makinalarının doğru kullanımı ve temizliği, makinaların uzun dönem kullanılabilmeleri için önemli bir faktör olarak görülüyor. Makinalara farkında olunmadan verilecek zararların göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, bulaşıkların doğru yerleştirilmesi, deterjan seçimi ve doğru eşyaların kullanımımın makinaların ömrünün uzatılmasında önemli faktörler olduğunu belirtiyor.

Makinenin dış yüzeyinin temiz görünmesi, iç mekanizmanın sağlıklı çalıştığı anlamına gelmez. Yemek artıkları ve kirler, filtreleri tıkayarak makinenin performansını düşürebilir.

BULAŞIK MAKİNASININ ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN BU YÖNTEMİ DENEYİN

Bir fincan karbonatı ve bir fincan beyaz sirkeyi deterjan gözüne ekleyerek bulaşık makinesini boş bir şekilde bir kez çalıştırın. Bu, makinenin içindeki kireç birikimini temizleyerek daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

Karbonatlı su ve mikrofiber bez kullanarak makinenin haznesini temizleyin. Bu, makinede oluşabilecek kötü kokuları önler ve temiz bir iç ortam sağlar.

Makinenin tabanına büyük bir paket karbonat serpip, sıcak su ile kısa bir süre çalıştırmak ise mikropları öldürür ve temizlik sağlar.