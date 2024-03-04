Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor

Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor
Düzenleme: Kaynak: Mynet
Kararan ve kireç tutan çaydanlıktan çay içmek rahatsız ediyorsa bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz.
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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 1

Bulunduğunuz bölgedeki suyun sertliğiyle alakalı olan demlik kireçlenmeleri sağlığınızı bozabilir. Ayrıca çayınızın demlenme lezzetini de etkileyecektir.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 2

Üstelik sadece sağlığınızı bozmakla kalmaz, kararan çaydanlıklarınız görüntü olarak da kötüdür ve çay içmenin zevkini elinizden alabilir. Ancak tüm bunların çözümü var.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 3

Mynet’te yer alan içeriğe göre; demlikte oluşan kirecin 2 etkili çözümü bulunuyor. Bunları yaparsanız, demliğinize yer edinmiş kireci bir çırpıda yok edebilirsiniz.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 4

Çaydanlıktaki kireci çıkarmayı ve tamamen yok etmeyi nasıl başarabileceğini merak eden çok fazla insan bulunuyor. Peki, bu nasıl yapılabilir?

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 5

İlk olarak en etkili çözümlerden biri limon oluyor. Limon, inatçı kireci bir çırpıda söküp atıyor. Doğal asidik yapısı sayesinde kireci çözebilen limon, etkili bir çaydanlık temizliği için tercih ediliyor.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 6

Limon aynı zamanda çaydanlığı parlatmada da bir numaralı doğal bir malzeme olarak tercih ediliyor.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 7

Karbonat ise kireci çözmek için etkili malzemelerden biridir. Kimyasal yapısı kireci çözerken aynı zamanda limonla birleşerek çaydanlığın parlamasına neden olur. İşte bu sebeple tertemiz çaydanlık için limon ve karbonat karışımı kullanılır.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 8

Peki, çaydanlığınızı parlatmak ve kireci çözmek için bu iki malzemeyi nasıl kullanabilirsiniz?

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 9

Çaydanlıktan kireç nasıl temizlenir diye soranlar için en etkili çözümlerden biri olan limon ve karbonat karışımı için öncelikle 1 paket karbonat ve 1 limona ihtiyacınız var.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 10

Karbonat paketini çaydanlık içerisine boşaltın. Ardından üzerine limon dilimlerini atın. Çaydanlığın yarısını dolduracak şekilde su ekleyip kaynatın. Kısık ateşte bu şekilde kaynamaya bırakırsanız kireçler çözülerek çaydanlıktan ayrılır. İşlem sonrası çaydanlığı durulayarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 11

Bir diğer çözücü yöntem ise limon tuzudur. Limon tuzu kimyasal içermeden çaydanlığı kolayca temizleyen bir malzemedir. Bunun için çaydanlığın tabanına her yerini kaplayacak şekilde limon tuzunu dökün. Ardından yarısını dolduracak şekilde suyu ekleyin.

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Demlikte yer etmiş kireci söküp atıyor. Parlatıp yeni gibi yapıyor 12

Eksik olursa yanmasına sebep olabilir, çok fazla koyarsanız da kaynayınca taşma yapabilir. Bu yüzden ölçüye dikkat edin. Ardından kısık ateşte kaynamaya bırakın ve yaklaşık 20 dakika kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra telle ovarak temizleyin.

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