Biri 62 diğeri 63 yaşında. 6 bin kilometre pedal çevirdiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Biri 62 diğeri 63 yaşında. 6 bin kilometre pedal çevirdiler

Almanya'da yaşayan bir çift, her yıl geldikleri Türkiye'ye bu yıl Türk arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine Almanya'dan bisikletle geldi.

Almanya'da yaşayan Frank (62) ve Michela Lenzen (63) çifti, her yıl geldikleri Türkiye'ye bu kez bisikletle ulaşarak ilginç bir iddiayı kazandı. Antalya Belek'te tanıştıkları Türk arkadaşları Mehmet Küçükkavradım ile girdikleri iddia üzerine, Almanya'dan bisikletle Türkiye'ye geleceklerini söyleyen çift, yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirerek tam 9 ülkeyi 5 ayda gezdi. İddiayı kaybeden Küçükkavradım, çiftin Belek'e bisikletle geldiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Mehmet Küçükkavradım, çiftin iddiasını ciddiye almadığını belirterek, "Geçen sene bisikletle Türkiye'ye gelemezsiniz dedim, ama bu sene dükkana bisikletle geldiklerini görünce çok şaşırdım" diye konuştu.

Michela Lenzen ise bisikletle yaptıkları bu uzun yolculuğun zorlu ancak keyifli olduğunu ve Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını vurguladı. Frank Lenzen de yolculukları sırasında Almanya, Avusturya, İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştıklarını ve Türkiye'de diğer ülkelere göre çok daha sıcak karşılandıklarını dile getirdi.

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