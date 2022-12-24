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Dünyada 6 tane var. Yumurta Müzesi dikkat çekiyor

Dünyada yalnızca 6 ülkede, Türkiye’de ise sadece Afyonkarahisar’da bulunan ‘Yumurta Müzesi’ndeki bir birinden güzel eserler adeta görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yumurta kabukları sanatçılar tarafından bambaşka bir görünüme kavuşuyor.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:52
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Biri Afyonkarahisar'da dünyada 6 tane var. Yumurta Müzesi dikkat çekiyor

Dünyada 6 tane var. Yumurta Müzesi dikkat çekiyor
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İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Merkezi, sanat eserine dönüşmüş yumurtalarla birlikte vahşi yaşam ırklarından pek çok hayvanın yumurtasına ev sahipliği yapıyor. 

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan müzede 22 şehirden gelen farklı ırkların yumurtaları ve çeşitli sanatkârların yumurta kabukları ile yaptıkları eserler sergileniyor. Kanatlı hayvan, vahşi hayvan ve balık türlerinin yumurtalarının bulunduğu merkezde Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan sayılı yumurta sanatçılarının eserleri de sergileniyor. Müze, yıl boyunca yerli ve yabancı her yaş grubundan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür İşleri Şube Müdürü Ümran Cura, “Ülkemizde yumurta sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’ımızda bulunan bu merkezimizde çeşitli hayvanlara ait yumurta ve yumurta sanat eserleri bulunmakta olup çeşitli belge ve dokümanlar yer almaktadır. 2018 yılında açılmış olan bu merkezimizde 22 farklı şehrimizdeki 32 üreticiden getirilmiş olan yumurta numuneleri bulunmaktadır" dedi.

Cura "Dünyada 6. sırada olan bu merkezimiz Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır. İlk olmasının sebebi; Türkiye’de yumurta üretimin en fazla olan ve ülkemizde lokomotif görevi gören ilimizin yumurta piyasasının oluşması yönünden de önemli bir anlamı olmasıdır. Yumurta kabukları sanatıyla oluşturulan eserler de ziyaretçilerimiz açısından çok ilgi görmekte olup her kesimden ziyaretçiyi ağırlamaktayız.” diye konuştu. 

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