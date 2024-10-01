Biri Bizi Gözetliyor'da yakışıklılığı ile ünlenmişti! BBG Melih'in son hali görenleri şaşırttı

Kaynak: 2. Sayfa
Biri Bizi Gözetliyor'da yakışıklılığı ile ünlenmişti! BBG Melih'in son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran yarışma programı Biri Bizi Gözetliyor’da, en çok sevilen isimlerden biri olan Melih Değirmenci yıllar sonra ortaya çıktı. BBG Melih’in son hali görenleri hayli bir şaşırttı.

2001 yılında yayın hayatına başlayan Biri Bizi Gözetliyor yarışma programı, televizyon ekranlarının en sevilen programlarından oldu.

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Öykü Serter'in sunucu olduğu programda yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak gün geçiriyorlardı.

Programın en sevilen isimlerinden biri de yakışıklılığıyla ekranlara damga vuran 02 Melih'ti.

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O zamanlar hemen herkesin yakından tanıdığı Melih, 22 yıl sonra 2. Sayfa'nın kameralarına yakalandı. Aradan geçen zamanda neler yaptığını anlatan Melih'in aklar düşen saçları ve sakalları dikkatlerden kaçmadı.

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