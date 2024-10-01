Biri Bizi Gözetliyor'da yakışıklılığı ile ünlenmişti! BBG Melih'in son hali görenleri şaşırttı

2001 yılında yayın hayatına başlayan Biri Bizi Gözetliyor yarışma programı, televizyon ekranlarının en sevilen programlarından oldu.

Öykü Serter'in sunucu olduğu programda yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak gün geçiriyorlardı.

Programın en sevilen isimlerinden biri de yakışıklılığıyla ekranlara damga vuran 02 Melih'ti.

O zamanlar hemen herkesin yakından tanıdığı Melih, 22 yıl sonra 2. Sayfa'nın kameralarına yakalandı. Aradan geçen zamanda neler yaptığını anlatan Melih'in aklar düşen saçları ve sakalları dikkatlerden kaçmadı.