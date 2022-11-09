Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Selçuk Geçer, dolar kurunda yaşanan yükselişin devam edeceğini açıkladı.



Gerçek Gündem’de yer alan habere göre Geçer, “İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor.” dedi.



“DOLARDAKİ ATEŞ HARLANACAK”

Yaşanan durum karşısında dolar kurunun fırlayacağını belirten Selçuk Geçer, “Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı.” ifadelerini kullandı.



"YÜZDE YÜZ ARTIŞ GELEBİLİR"

Açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer dolarda yüzde 100 hareketin gelebileceğini söyleyerek, “Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz." dedi.



“ARABA YÜKSELECEK, KONUT ÇAKILACAK”

Hükümetin araçlardaki fiyat yükselişinin önüne geçmek için getirdiği 6+6 kuralı sonrası açıklamalarda bulunan Geçer, küresel çapta yaşanan üretim sorunlarının da hesaba katılması gerektiğini söyledi.



Kıtlık ekonomisinin yaklaştığını belirten Geçer, demir, alüminyum ve çip üretimindeki sayının azalmasının araç fiyatlarını yukarı çekeceğini iddia etti. Hükümetin açıkladığı TOKİ projesinin de seçime dönük bir adım olduğunu belirten Geçer, konutta yaşanacak talep azlığı nedeniyle fiyatlarda gerileme görülebileceğini belirterek, “Araba uçacak, konut çakılacak.” yorumunu yaptı.

