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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolarda yaşanacak büyük kırılma için tarih verdi

Doların düşeceği yönündeki açıklamasıyla takipçilerini şaşırtan ekonomist Selçuk Geçer “Türkiye’nin belini kırar” sözleriyle yeni bir açıklama yaparak dolarda yaşanacak büyük kırılmanın yaşanacağı tarihi açıkladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:51
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolarda yaşanacak büyük kırılma için tarih verdi

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolarda yaşanacak büyük kırılma için tarih verdi
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Selçuk Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin atağa geçeceğini belirterek, ''Dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki ABD'deki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şerh olarak kenarı koyuyorum'' demişti.

Selçuk Geçer, dün yeni bir video çekerek dolar ile ilgili ifadelerine açıklık getirdi ve korkutan dolar tahminini yaptı.

Geçer, “Doların düşeceğini söyleyenler var. Açık ve net söylüyorum. Dolar yükselmeye devam edecek, Euro yükselmeye devam edecek. Bugünkü yükselişleri yükselişten saymayın. Bugünkü duruşlardan da ciddi anlamda korkun arkadaşlar. Eğer bir ekonomik enstrüman, ürün uzun süre belirli bir seviyede kalıyorsa; ekonomik dengeler bu kadar bozukken, yarın öbür gün büyük kırılmalar olacak demektir” dedi.

“Peki o kırılma doları nereye götürür?” sorusunu soran Selçuk Geçer şu açıklamalarda bulundu:

“35 liraya götürür arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin enflasyonunun bugünkü kura uyarlanması dolar eşittir 35 lira demek. 35 liralık bir dolar kuru da Türkiye'nin belini kırar arkadaşlar. Çünkü 35 liraya göre değil, firmalar 40-45 liraya göre fiyatlandırma yaparlar. Ve enflasyon alır başını gider.

Size ödenen asgari ücret çöp olur, size ödenen maaşlar çöp olur. Alım gücünüz iyice düşer, orta gelir seviyesi yok olur. Fakirse fakirlik yerine artık paryalığı tercih etmeye başlar, Hindistan'daki kast sistemi gibi...

Onun için arkadaşlar tekrar dünkü videoma atıf yapıyorum. Dolar düşecek dedim mi dedim, euro yükselecek dedim mi dedim. Bu sözlerin arkasında mıyım, sonuna kadar arkasındayım. Dünyada küresel çapta iyimserler haklı çıkarsa, eğer ABD'de enflasyon düşmeye devam ederse ve faiz artırmaya ihtiyaç kalmaz ise o zaman ister istemez euro dolar paritesi yukarıya gider 1.20 ve 1.25 seviyelerini zorlayabilir.

Bu da euronun yükselmesi, doların düşmesi dolar endeksinin de düşmesi anlamına gelir. Ama bu dünya için senaryo.

Eğer bizim gibi bir ülkeyse tabloda olan ne yazık ki kendi makro ekonomik sorunları nedeniyle bu fırsatları yakalayamaz. Hatta bu fırsatlar ona kriz olarak döner. Bir bakarsınız dolar almış başını gitmiş, ekonomik kırılganlıklar almış başını gitmiş ve işin içinden çıkılamaz hale gelinmiş...”

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Abbas
19.11.2022 18:35
Çözüm Kılıçdaroğlu’nun organizliğinde 6 liderin elini değil gövdesini taşın altına koyup, ülkenin çözülmeyen bütün sorunlarına korkmadan neşter atılması, işte o zaman tarih yazılır  
 
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