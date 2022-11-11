Türkiye'deki zamları görmezden gelen yandaş medya, bakın neredeki döner zammını haber yaptı

Türkiye'de rekor üstüne rekor kırarak Cumhuriyet tarihinin zirvesini gören enflasyonla birlikte vatandaş ay sonunu getiremezken AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organlarında bugün yayınlanan bir haber "pes" dedirtti.



Sık sık Almanya’daki “ekonomik krizi” haber yapan Sabah gazetesi, bu sefer ülkedeki döner fiyatlarına gelen zammı haberleştirdi. Gazetenin Avrupa edisyonu Sabah Avrupa'da yer alan habere göre, Almanya’da döner fiyatı 10 euroya çıktı, Alman halkının da bu duruma tepkili olduğu aktarıldı.



Haberde, “Enerji krizi ve enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı pek çok alanda zammı da beraberinde getirdi" ifadesi ise dikkat çekti.







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