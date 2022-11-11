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Türkiye'deki zamları görmezden gelen yandaş medya, bakın neredeki döner zammını haber yaptı

Türkiye’deki derin ekonomik krizi görmezden gelmeye devam eden yandaş medya, başka ülkelerdeki zamları haber yapmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:34
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Ülkedeki zamları görmeyen yandaş medya, bakın neredeki döner zammını haber yaptı

Türkiye'deki zamları görmezden gelen yandaş medya, bakın neredeki döner zammını haber yaptı
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Türkiye'de rekor üstüne rekor kırarak Cumhuriyet tarihinin zirvesini gören enflasyonla birlikte vatandaş ay sonunu getiremezken AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organlarında bugün yayınlanan bir haber "pes" dedirtti.

Sık sık Almanya’daki “ekonomik krizi” haber yapan Sabah gazetesi, bu sefer ülkedeki döner fiyatlarına gelen zammı haberleştirdi. Gazetenin Avrupa edisyonu Sabah Avrupa'da yer alan habere göre, Almanya’da döner fiyatı 10 euroya çıktı, Alman halkının da bu duruma tepkili olduğu aktarıldı.

Haberde, “Enerji krizi ve enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı pek çok alanda zammı da beraberinde getirdi" ifadesi ise dikkat çekti.


 

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fatih
11.11.2022 16:48
yandaş medyayı, güzel ülkemin gerçeklerini göremediği ve sürekli yalanlarla halkın bir kısmını uyuttuğu için yalandaş medya olarak ilan ediyorum, halkın bir kısmı da uyumaya devam etsin  
 
Mehmet Tok
11.11.2022 16:47
Vah zavallılar vah. Türkiye'de enflasyon %100 ün üstünde, Almanya'da %10. Hala kalkmış, Almanya'da da enflasyon var deyip algı yaratıyorlar. Millet bu dümenleri artık yemiyor.  
 
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