Birleşik Arap Emirlikleri Odeabank'ı satın alıyor

Abu Dabi merkezli ADQ ile Bank Audi, ADQ’nun Bank Audi’nin iştiraki Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini satın almak için anlaşmaya vardı.

ADQ'nun 87,3 milyar liralık (2,6 milyar dolar) aktif büyüklüğü ile Türkiye'de orta ölçekli bir banka olan Odeabank’ı satın almak için görüşmeler gerçekleştiriliyordu.

Merkez Bankası hız kesmiyor

100 bin liralık limiti düşürmek isteyenlere bankadan bir mesaj gönderildi: 750 TL kesinti yapılacaktı..

Kamuoyun Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla satış işlemlerinde nihai anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2012 yılında bankayı kuran ve yüzde 76,4'lük hisseyle bankanın en büyük hissedarı konumunda bulunan Bank Audi ve diğer yatırımcıların Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satma konusunda anlaştığı belirtildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulmak üzere; Abu Dabi Hükümeti'nin stratejik bir ortağı olarak 2018 yılında kurulmuş Abu Dabi merkezli bir yatırım ve holding şirketi olan ADQ, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla kesin anlaşmaya varmıştır.

Anlaşmaya göre Bank Audi'nin yüzde 76.419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") yüzde 8.009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") yüzde 6.362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l yüzde 3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan yüze 1.780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişlerdir."