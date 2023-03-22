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BM'den su kullanımı uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), aşırı tüketim ve iklim değişikliği nedeniyle küresel su krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:28
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Birleşmiş Milletler’den artan su kullanımına karşı uyardı

BM'den su kullanımı uyarısı
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BBC'nin haberine göre, BM Su ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından hazırlanan raporda, aşırı tüketim ve kirlilik nedeniyle "kıtlığın endemik hale geldiği" ve küresel sıcaklık artışının mevsimsel su kıtlığını artırdığı kaydedildi.

Raporun baş yazarı Richard Connor, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun "su stresi" açısından kritik bölgelerde yaşadığını ifade etti.

Dünya genelinde 3,5 milyar kişinin yılda en az bir ay, suya talebin su arzını aşması olarak tanımlanan su stresinden etkilendiğini ifade eden Connor, küresel su arzına ilişkin "belirsizliklerin" arttığını söyledi.

Connor, arz sorununun üzerine gidilmediği takdirde küresel su krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

BM öncülüğünde 22-24 Mart'ta New York'ta yapılacak "BM 2023 Su Konferansı" konuşmacılarından Usha Rao Monari, BBC'ye verdiği röportajda, küresel su kaynaklarının artık daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Monari, geçmişe kıyasla daha iyi yönetildiği takdirde dünya üzerindeki suyun yeterli olduğunu, bu hususta yeni teknolojilerin kullanılmasının önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (DESA) Genel Sekreter Yardımcısı ve etkinliğin Genel Sekreteri Li Junhua'nın "harekete geçmek ve suyu çevreleyen geniş çaplı zorlukları görüşmek" için fırsat olarak değerlendirdiği zirveye, farklı ülkelerden devlet başkanları ve bakanlar dahil 6 bin 500'den fazla kişi katılacak.

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