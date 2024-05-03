Huzurevindeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda iki kişi öldürülmüştü

Antalya'da İzzettin Söğüt (65) isimli şahıs, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı. 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.