Huzurevindeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda iki kişi öldürülmüştü

Kaynak: DHA
Huzurevindeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda iki kişi öldürülmüştü
Antalya'da İzzettin Söğüt (65) isimli şahıs, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı. 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevinde husumetli olduğu 2 kişiyi bıçakla öldürüp, 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin Süğüt'ün, olay sırasında huzurevindeki görüntüleri ortaya çıktı.

huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-ya-48966-1.jpg

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Süğüt'ün koridora çıktığı ve kendisine doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gördüğü sırada peşinden gitmesi, güvenlik görevlisinin yere düşerek kalkıp kaçması yansıdı.

İzzettin Süğüt'ün 2 elinde bıçak bulunması huzurevinin merdivenlerden inmesi ve kaçması da güvenlik kameralarına yansıdı.

huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-ya-48966-2.jpg

huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-ya-48966-3.jpg

huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-ya-48966.jpg

İlgili Haberler
Huzurevinden atılacağı gün dehşet saçtı. Uyuyan 3 arkadaşını yataklarında bıçakladı
Son Haberler
Skandal Olay! New York Metrosunda Bir Kişi, Etraftakileri Aldırmadan Tuvaletini Yaptı Video
Skandal Olay! New York Metrosunda Bir Kişi, Etraftakileri Aldırmadan Tuvaletini Yaptı
Almanlar Türk Gelin Alma Geleneğine Şaşkın Gözlerle Tanık Oldu! Video
Almanlar Türk Gelin Alma Geleneğine Şaşkın Gözlerle Tanık Oldu!
Kadın elindeki kalbi göstererek büyü yaptığını iddia etti! Video
Kadın elindeki kalbi göstererek büyü yaptığını iddia etti!
Birkaç kez izleyip şaşıracağınız kaza anları videosu 'şansa yaşıyoruz' dedirtti Video
Birkaç kez izleyip şaşıracağınız kaza anları videosu 'şansa yaşıyoruz' dedirtti
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü Gündem
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü
Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı Video
Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı
İzmir'de bir marketin şarküteri rafına giren kedinin videosu tepki topladı Video
İzmir'de bir marketin şarküteri rafına giren kedinin videosu tepki topladı