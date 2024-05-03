Huzurevindeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda iki kişi öldürülmüştü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevinde husumetli olduğu 2 kişiyi bıçakla öldürüp, 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin Süğüt'ün, olay sırasında huzurevindeki görüntüleri ortaya çıktı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Süğüt'ün koridora çıktığı ve kendisine doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gördüğü sırada peşinden gitmesi, güvenlik görevlisinin yere düşerek kalkıp kaçması yansıdı.
İzzettin Süğüt'ün 2 elinde bıçak bulunması huzurevinin merdivenlerden inmesi ve kaçması da güvenlik kameralarına yansıdı.
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