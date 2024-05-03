Evden kaçan kedisini çatıda güneşlenirken buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Evden kaçan kedisini çatıda güneşlenirken buldu
Kedisinin evde olmadığını fark eden bir kadın, kedisini çatıda güneşlenirken buldu. O komik anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Bir hayvansever, evde olmadığını fark ettiği kedisi Sammy'i çatıda güneşlenirken bulduğunda eğlenceli anlar yaşandı. Olukların arasında sırt üstü uzanan ve keyifli bir şekilde güneşin tadını çıkaran Sammy, sahibinin gözlerine inanamayacağı bir manzara oluşturdu. Sahibi, kedisinin beklenmedik güneşlenme tercihi karşısında kahkahalara boğuldu ve bu komik anları hemen kaydetti. Sosyal medyada hızla yayılan bu video, hayvanseverler arasında büyük ilgi uyandırdı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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