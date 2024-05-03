20 yıllık sadık dost leylek mahalle sakini olarak sayılıyor

Kaynak: İHA
20 yıllık sadık dost leylek mahalle sakini olarak sayılıyor
Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'nde 20 yıldır sadık bir şekilde konaklayan "Gelendost" adlı leylek, mahalle sakinleri tarafından sevgiyle karşılanıyor.

2004 yılından beri her ilkbaharda aynı yuvaya geri dönen leylek, sonbahara kadar mahallede geçiriyor. Naip Mahallesi sakinlerinden Serdar Gök, "Gelendost"un elektrik direğindeki yuvasına her yıl düzenli olarak geri döndüğünü belirtti.

Kahvehane ile şarküteri arasında bulunan direkteki yuvasında kuluçkaya yatan leyleğin yavrularının çıkmasını beklediklerini ifade eden Gök, "Bu leylek bizim kankamız oldu artık. Onunla böyle gün geçiriyoruz. Onun da yavrularının çıkmasını bekliyoruz şimdi. Yavrular da çıktı mı daha güzel olacak. Buranın maskotu oldu, buraya leylek için geliyor insanlar." dedi.

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