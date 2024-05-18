Birlikte kilo alan sevgililerin son hali sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Birlikte kilo alan sevgililerin son hali sosyal medyada gündem oldu
İlişkilerinin başlarında birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşan çiftin, zaman içinde birlikte aldıkları kiloları gösteren güncel halleri sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken ilginç bir hikaye, bir çiftin birlikte aldıkları kiloların viral olmasıyla gündeme geldi. İlişkilerinin başlangıcında çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan çift, zaman içinde birlikte aldıkları kiloları gösteren güncel bir fotoğrafı da paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflarda, ilişkinin başlarında erkeğin 89 kilo iken kız arkadaşının 58 kilo olduğu belirtiliyor. Ancak güncel hallerinde bu kiloların 125 ve 97'ye çıktığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin birlikte aldıkları kiloları sevimli bulurken, bazıları ise ilişkilerde mutluluğun kilo alımına neden olabileceği konusunda yorumlar yaptı.

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