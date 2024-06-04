Birlikte yaşadığı kadının yanındaki erkeği darbeden Iraklı, sınır dışı edilecek

Düzenleme: Kaynak: DHA
Birlikte yaşadığı kadının yanındaki erkeği darbeden Iraklı, sınır dışı edilecek

Bolu'da dini nikahla birlikte yaşadığı I.H.'yi (33) başka bir erkekle görüp, çıkan arbede sonrası gözaltına alınan Iraklı H.M. (27), suça karıştığı ve huzuru bozduğu gerekçesiyle sınır dışı edilecek.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu I.H.'nin, Iraklı A.M. (27) isimli erkekle eve girdiğini gören komşuları, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı H.M.'yi aradı. Telefonun ardından H.M., kadının kardeşi ile eve gitti. H.M., I.H.'yi, A.M. ile birlikte gördü. Çıkan arbedenin ardından A.M., üzerinde iç çamaşırıyla 3'üncü kat balkonundan atlayarak alt kattaki balkona düştü. İç çamaşırlı halde kalan A.M.'nin pantolonu, ekipler tarafından giydirildi. Yaralanan A.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KADIN İLE YARALANAN IRAKLI TÜRKİYE'DE KALACAK

A.M.'yi darbeden H.M., birlikte yaşadığı kadının kardeşi ve olay yerine gelerek taşkınlık çıkaran A.M.'nin babası, gözaltına alındı. 3 kişi hakkında suça karıştıkları ve huzuru bozdukları gerekçesiyle sınır dışı işlemi başlatıldı. İşlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak. I.H. ile A.M.'nin ise suça karışmadığı ve 'geçici sığınmacı' statüsü ile Türkiye'de kalacakları öğrenildi.

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