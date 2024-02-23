Birol Güven Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Resmi Gazete’de yayımladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara üst düzey atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların dikkat çekenlerinden biri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yaşandı.

Birçok dizi ve filmin senaristliğini ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu.

BİROL GÜVEN KİMDİR?

1964 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya gelen Birol Güven, Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Bölümünden mezun oldu.

Kısa bir süre öğretmenlik yapan Güven, bir dönem tur operatörü olarak çalıştı.

Öğrencilik yıllarında başladığı ve çalışma hayatında da devam ettirdiği hikaye yazma hobisini 1997 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı.

Senaryo yazarlığında kısa sürede başarı gösteren çeken Birol Güven, Gani Müjde'yle 1996 senesinde bir şirket kurdu.

Eşi Burcu Güven ile şirketin ismini değiştirerek Made in Turkey (MinT) yaptı.

1999’de "Ayrılsak da Beraberiz", 2002’de ise "Çocuklar Duymasın" dizisini gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gören bu dizilerin ardından, "En Son Babalar Duyar" dizisiyle seyircilerin ekran başına çekmeye devam etti.

Başarılı yapımcı, halen sinema ve dizi projelerine devam etmektedir.