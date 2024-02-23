Birol Güven Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Resmi Gazete’de yayımladı

Kaynak: Haber Merkezi
Birol Güven Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Resmi Gazete’de yayımladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist ve yapımcı Birol Güven atandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara üst düzey atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların dikkat çekenlerinden biri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yaşandı.

Birçok dizi ve filmin senaristliğini ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu.

BİROL GÜVEN KİMDİR?

1964 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya gelen Birol Güven, Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Bölümünden mezun oldu.

Kısa bir süre öğretmenlik yapan Güven, bir dönem tur operatörü olarak çalıştı.

Öğrencilik yıllarında başladığı ve çalışma hayatında da devam ettirdiği hikaye yazma hobisini 1997 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı.

Senaryo yazarlığında kısa sürede başarı gösteren çeken Birol Güven, Gani Müjde'yle 1996 senesinde bir şirket kurdu.

Eşi Burcu Güven ile şirketin ismini değiştirerek Made in Turkey (MinT) yaptı.

1999’de "Ayrılsak da Beraberiz", 2002’de ise "Çocuklar Duymasın" dizisini gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gören bu dizilerin ardından, "En Son Babalar Duyar" dizisiyle seyircilerin ekran başına çekmeye devam etti.

Başarılı yapımcı, halen sinema ve dizi projelerine devam etmektedir.

Son Haberler
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Bursa’da 3 çocuk çaldıkları otomobille kaçarken yakalandı Yaşam
Bursa’da 3 çocuk çaldıkları otomobille kaçarken yakalandı
Okan Buruk Prag hezimetinin sorumlusunu buldu. Flaş itiraflar Spor
Okan Buruk Prag hezimetinin sorumlusunu buldu. Flaş itiraflar
Heybeliada’da Spinoza için lokma dağıtıldı Yaşam
Heybeliada’da Spinoza için lokma dağıtıldı
Ambulans ile işçi minibüsü çarpıştı: 8 yaralı Yaşam
Ambulans ile işçi minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı