Bisiklet Turu'nun İstanbul-Sultanahmet etabı başladı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) sekizinci ve son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bisiklet Turu'nun İstanbul-Sultanahmet etabı başladı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bugün son etap gerçekleşiyor.

Turun sekizinci ve son etabı olan İstanbul-Sultanahmet etabında start verildi.

Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Ayasofya Meydanı'ndan verildi.

Turun 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabına, 24 takımdan 132 bisikletçi katıldı.

Yarışın bu etabında bisikletçiler, etabın 40,3. kilometresinde 3. kategori tırmanış prim kapısından geçecekler. Kapıyı ilk üç sırada geçen sporcular “dağların kralı” klasmanı için 5-3-1 puanı hanesine yazdıracak.

Yarışçılar, TUR 2023’ün son sprint kapısını 65,3. km’de kat edecekler. Bitime 41,2 km kala Türkiye Güzellikleri prim kapısından geçecek peloton, finişe doğru mücadele edecek.

Yarış öncesinde Spor Toto Takımı ile bir araya gelen Bakan Bak ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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