Bisikletli çocuk aracın altında kaldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada bisikletli çocuk otomobilin altında kaldı.

KAYNAK: İHA
Bisikletli çocuk aracın altında kaldı

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 56. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; K.Ö. sevk ve idaresindeki 16 JHZ 93 plakalı otomobil, A.A. adlı çocuğun kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk bisikletiyle otomobilin altına girerek sıkıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobilin altından çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı.

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Yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

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Otomobil sürücüsü K.Ö. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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