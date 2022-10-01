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Bitcoin ve Ethereum piyasayı salladı. Neyin habercisi?

Bitcoin ve Ethereum Hazine getirilerinin artması ve doların devam eden yükselişine rağmen yükselişe devam etti. Uzmanlar, Bitcoin’in hem Ethereum’un son hafta sergilediği performansı yeni bir boğa piyasasının habercisi olarak yorumluyor.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 23:03
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Bitcoin ve Ethereum piyasayı salladı. Neyin habercisi?

Bitcoin ve Ethereum piyasayı salladı. Neyin habercisi?
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Bitcoin ve Ethereum, Hazine getirilerinin yükselmesi ve doların devam eden hızlı yükselişine rağmen, bu hafta içinde şimdiye kadar büyük hisse senedi endekslerinden çok daha iyi performans gösterdi. CoinDesk’in son verilerine göre Bitcoin bu hafta itibariyle şu ana kadar yatırımcılarına yüzde 2 oranında bir kazanç sağladı. Ethereum ise benzer şekilde son hafta içinde yaklaşık yüzde 2.2 oranında yükseldi.

Buna karşılık, Dow Jones Endeksi son hafta ortalama yüzde 1.54 oranında düşerken S&P 500 Endeksi de son hafta yüzde 1,8 oranında değer kaybetti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq değeri ise hafta başından bu yana yüzde 1 oranında düştü.

Dolardaki ve devlet tahvillerinde yükseliş ve hisse senetlerindeki belirgin düşüşe rağmen Bitcoin, son haftayla birlikte piyasalardan ayrışmışa benziyor. Hem Bitcoin’in hem de Ethereum’un son hafta sergilediği yüksek olarak kabul edilebilecek performans, bazı uzmanlar tarafından da yeni bir boğa piyasasının habercisi olarak yorumlanıyor.

Glassnode’un verilerine göre, kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin fark ettiği fiyatı, geçen hafta sonu uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin fark ettiği fiyatının altına düştüğünü gösteriyor. Dijital varlık komisyoncusu GlobalBlock’tan Analist Marcus Sotiriou'nun yorumuna göre, bu daha önce Bitcoin tarihinde sadece üç kez yaşandı.

Sotiriou'ya göre bu aynı zamanda bir dip sürecini de işaret ediyor.

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