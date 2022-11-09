9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 3,6 milyar dolarlık Bitcoin bakın nasıl çalınmış

3,6 milyar dolarlık Bitcoin bakın nasıl çalınmış

ABD Adalet Bakanlığı, ünlü bir dark web (derin internet) sitesinden çalınan 3,36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 21:35
Takip Et

3,6 milyar dolarlık Bitcoin bakın nasıl çalınmış

3,6 milyar dolarlık Bitcoin bakın nasıl çalınmış
+
Aa
-

Bir bilgisayar korsanının evine yapılan operasyonda, Bitcoin’lerin depolandığı cihazlara el koyuldu.

NTV'de yer alan habere göre; evdeki döşemenin altındaki bir gizli kasanın yanı sıra, patlamış mısır kutusundan da hard diskler çıktı. James Zhong isimli hacker suçlu olduğunu kabul etti. Zhong Bitcoin’leri, Silkroad (İpek Yolu) isimli yasadışı online karaborsa sitesinden çaldığını da söyledi.

ABD’li yetkililer bunun tarihteki en büyük ikinci ele geçirme olduğunu da açıkladı. Geçtiğimiz şubat ayında 3.6 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirilmişti.

Operasyonun tarihi ise bir sene öncesine gidiyor. Ele geçirilen Bitcoin’in değeri de bir sene önceki piyasa değeri üzerinden açıklandı. Polis, Zhong’un Silkroad isimli sitede tespit ettiği ödeme açığı üzerinden hırsızlığı yaptığını kaydetti.

Zhong'un hırsızlık yöntemi de ortaya çıktı

ABD'li yetkililer yöntemi oldukça "sofistike" olarak nitelendirdi. Edinilen bilgiye göre Zhoung 9 farklı hesap açtı.

Her hesaba 200 ila 2 bin arasında değişen miktarlarda BTC gönderdi.

Daha sonra 140'dan fazla işlem emri giren Zhoung böylece Silkroad'ın para çekme mekanizmasını şaşırtmayı başardı.

Sistem Zhoung'un hesaplarına 50 bine yakın BTC'yi transfer etti.  

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
3
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
4
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
5
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
7
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Bıçakla oynayan küçük kız ağır yaralandı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
﻿Mersin'de 2 otomobil çarpıştı. 2 ölü 5 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.