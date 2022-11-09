3,6 milyar dolarlık Bitcoin bakın nasıl çalınmış

Bir bilgisayar korsanının evine yapılan operasyonda, Bitcoin’lerin depolandığı cihazlara el koyuldu.

NTV'de yer alan habere göre; evdeki döşemenin altındaki bir gizli kasanın yanı sıra, patlamış mısır kutusundan da hard diskler çıktı. James Zhong isimli hacker suçlu olduğunu kabul etti. Zhong Bitcoin’leri, Silkroad (İpek Yolu) isimli yasadışı online karaborsa sitesinden çaldığını da söyledi.

ABD’li yetkililer bunun tarihteki en büyük ikinci ele geçirme olduğunu da açıkladı. Geçtiğimiz şubat ayında 3.6 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirilmişti.



Operasyonun tarihi ise bir sene öncesine gidiyor. Ele geçirilen Bitcoin’in değeri de bir sene önceki piyasa değeri üzerinden açıklandı. Polis, Zhong’un Silkroad isimli sitede tespit ettiği ödeme açığı üzerinden hırsızlığı yaptığını kaydetti.

Zhong'un hırsızlık yöntemi de ortaya çıktı

ABD'li yetkililer yöntemi oldukça "sofistike" olarak nitelendirdi. Edinilen bilgiye göre Zhoung 9 farklı hesap açtı.

Her hesaba 200 ila 2 bin arasında değişen miktarlarda BTC gönderdi.

Daha sonra 140'dan fazla işlem emri giren Zhoung böylece Silkroad'ın para çekme mekanizmasını şaşırtmayı başardı.

Sistem Zhoung'un hesaplarına 50 bine yakın BTC'yi transfer etti.