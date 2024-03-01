Bitki çaylarını tüketmeyi bilmiyoruz

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Gülünay, bitki çaylarının hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. İşte, detaylar…

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Gülünay, “Bitkilerin içindeki bazı maddelerin fazla alınması da sağlığa zarar verebilir. Bu yüzden bitki çaylarını içerken miktar ve demleme sürelerine özen göstermek önemlidir. Aşırı tüketme durumunda zehirli etkiye sebep olabileceği gibi demleme süresini de ortalama 3-5 dakikada tutmak gerekir. Ayrıca günde 2-3 fincandan fazla bitki çayı içmek, tansiyon sorununa da neden olabilir” dedi.

CHAİ ÇAYI KAN ŞEKERİNİ AYARLIYOR

Chai çayı, özellikle kanserle mücadele eden ve bağışıklık sistemini güçlendiren birçok antioksidan ve fitokimyasal barındırıyor. İçindeki tarçın ve zencefil özleri sayesinde soğuk kış günlerinde gribe karşı koruyucu. Özellikle adet dönemindeki kadınlarda tatlı isteğini azaltmada ve adet ağrılarını hafifletmede etkili. Sindirim ve pankreas enzimlerini uyarıcı etkisiyle kan şekerini dengelemenin yanında tokluk hissi sağlayarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasına da katkıda bulunuyor.

BEYAZ ÇAY GENÇLİK İKSİRİ Mİ

İçeriği ile kolajen yıkımını engelleyip, cilde elastikiyet kazandıran elastin maddesinin azalmasını önler. Cildi güzelleştirerek yaşlanma, kırışıklık gibi durumların oluşmasını geciktirerek sıkı ve pürüzsüz cilt oluşumuna yardımcı olur. Damarları genişletici etkisiyle kalp sağlığını korurken, iyi kolesterolü artırması, kötü kolesterolü ise azaltmasıyla da fayda sağlar. Zengin “kateşin” içeriğiyle metabolizmayı hızlandırmanın yanı sıra yağ üretimini baskılayarak düzenli tüketiminde kilo vermeye yardımcı olur. Antioksidan yapısıyla kanser oluşumundaki önemli faktörlerden olan serbest radikalleri azaltarak hastalıklarla savaşmada etkili rol oynar.

YEŞİL ÇAY YAĞ YAKIYOR

Yüksek antioksidan içeriğiyle DNA hasarı, kanser gibi birçok hastalığın önlenmesinde etkin olur ve vücutta zararlı maddelere karşı savunma sağlar. Anti-inflamatuar etkisiyle ülseratif kolit, Chrohn gibi bağırsak hastalıklarının etkilerini azaltmaya destek olur. İçindeki “epi-gallo-kateşin-3-gallat (EGCG)” biyolojik bileşeni sayesinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına katkıda bulunur. Kateşinin etkisiyle sindirim enzimlerinin aktivitesini azaltarak, bağırsaktan emilimini düşürüp kilo kaybını artırmaya yardımcı olur. Düzenli tüketiminde özellikle deri altı karın yağları ve kandaki trigliseritin azalması üzerinde etkin rol oynar. Böbrekler tarafından salgılanan anjiyotensin dönüştürücü enzime bağlı kan basıncını ayarlayarak tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

IHLAMUR ÇAYI MİKROPLARLA SAVAŞIYOR

Yatıştırıcı özelliğiyle de stresle başa çıkmada etkili ve ayrıca hastalık durumunda terletici etkisiyle rahatlatır. İdrar söktürücü özelliği olan ıhlamur çayını 6 aydan büyük bebekler dahil herkes rahatlıkla içebilir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra öksürük için de iyi bir destekleyici niteliğindedir. İçeriğiyle boğazdaki tahrişleri önlerken, ağrı kesici ve iltihap giderici etkisiyle tahrişlerin iyileşmesine de katkıda bulunur.

KUŞBURNU ÇAYI ENFEKSİYON DÜŞMANI

Antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı vücudu korur. İçeriğiyle etkili bir kan temizleyicisi ve raşitizm ilacı olarak kabul edilir. Kronik yorgunluğu olanlara enerji verir. A vitamini ve karotenoid içeriğiyle göz sağlığını korur. C,B1,B12 gibi yoğun vitamin içeriğiyle vücuda canlılık veren ve bağışıklığı destekleyen bitki çaylarının baş tacı olarak görülür.

ADA ÇAYI DOĞAL ANTİBİYOTİK

İshalin azaltılmasında ve mide kramplarında faydalı. Asetilkolini parçalayan enzimi yok etme özelliğiyle hafızayı güçlendirerek, beyin gelişimini destekler. Fakat östrojen içeriğiyle ergenlik öncesi çocuklar için ve kasılmalara neden olduğu için dikkatli kullanılması gerekir.



