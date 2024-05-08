'Yıllarca hem size hem de bize küfretti' Özel ile yandaş ismin görüşmesine tepki yağdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin bizzat Erdoğan tarafından “siyasette yumuşama” olarak nitelendirilmesinin ardından yaptığı ziyaretleri gündem yaratan Özgür Özel, iktidara yakınlığıyla bilinen ve muhalif isimlere hakarete varan söylemlerde bulunan muhabir Taha Hüseyin Karagöz'ü ağırladı.

Karagöz’ün CHP lideriyle yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşması, sosyal medyanın gündemine oturdu ve Özel’e söz konusu görüşme nedeniyle tepki yağdı. Başta muhalif gazeteciler olmak üzere, birçok isim Karagöz’ün Özel tarafından konuk edilmesine sert tepki gösterdi.

Karagöz, görüşmeyi, "Ankara’daki son durağım; CHP lideri sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu" ifadeleriyle paylaştı.

Birçok gazeteci, Karagöz ile görüşmesinin sonrasında Özgür Özel’i sert söylemlerle eleştiri yağmuruna tuttu.

Gazeteci İsmail Arı, "Özgür Özel, her gün partisine ve milyonlarca muhalife hakaret eden bu adamla, trolle görüşmemeliydi. Bu adam itibarlı bir gazeteci gibi karşılanmamalıydı. Lüks ofisinin kirasını nasıl ödediği, belediyelerden ne kadar para aldığı da belli değil.” ifadeleriyle görülmeye tepki gösterirken, gazeteci Erk Acarer, “Bu iş saçma bir yere gidiyor… Bu yumuşama değil artık. Bu adamlar yıllardır sadece bize değil size de küfretti. Kucaklaşmadan kasıt kucaklama olmasın! Kimse kusura bakmasın!” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e gösterilen tepkiler şu şekilde:

FATİH YAŞLI (Akademisyen ve yazar)

“Bu kadar yumuşamayla yakında mesir macunu hediye edilen kendisi olur Özgür Bey'in. Denizlerin yolu aynen.”

BERNA CAN (Gazeteci)

“Yıllarca muhalefetteki partilerin takibini yapmış gazeteci arkadaşlarımız kapılarda bekler, röportaj yapmak için sıraya girerken;

Kamuoyunda H.K.G davası olarak bildiğimiz ' gerçek ' gazeteci Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı çocuk istismarını savunan!, "İBB'de teröristler çalışıyor " yalanını yayan ve belediyelerin çalıştığı kurumu dahi medya listesinden çıkardığı, "AKP'liyim" diye bağıran trolün adı 'değerli gazeteci' olur, en üst makamda ve odada ağırlanır. Yazık, ayakların baş olduğu dönemlerin de sonu gelecektir elbet.

Not: Çıktığı gibi Fahrettin 'in yanında soluğu almış, son durağı iletişim başkanlığı olmuştur. Fakat KRT 'de de yayına çıkıyor ya onu yayımlayamamıştır bu sebeple. Demedi demeyin!”

ALİCAN ULUDAĞ (Gazeteci)

“CHP lideri Özgür Özel, Taha Hüseyin Karagöz'ün, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'nin dini nikah adı altında cinsel istismara uğraması olayını aklamaya çalışan biri olduğunu unuttu mu yoksa bile bile mi görüşüyor?”

ECE ÜNER (Gazeteci-Sunucu)

“Erdoğan’ın kapı dışarı ettiği trolleri misafir etmek mi? Yumuşama ve yumuşakçalaşma arasındaki farkı biliyorlardır umarım…”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) "teröristler çalışıyor” iddialarını ortaya atan Yeni Akit muhabiri Taha Hüseyin Karagöz ile görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmeyi Karagöz, sosyal medya hesabından, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu.” ifadeleriyle paylaştı.