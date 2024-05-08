Tüketici hakem heyetleri 4 ayda 1,9 milyar liralık başvuruyu karara bağladı

Tüketiciler ile satıcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kurulan tüketici hakem heyetleri 1995 yılından beri faaliyette.

Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 17 milyon dosyası karara bağladı.



Tüketici hakem heyetlerine, bu yılın ilk dört ayında 1,9 milyar lira tutarında uyuşmazlık için başvurusu gerçekleştirildi.

2024 yılının ilk dört ayında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 241 bin 53 adet başvuru yapıldı. Başvuruların toplam parasal değerinin 1,9 milyar lira olduğu açıklandı.



ELEKTRONİK BAŞVURULAR YAYGINLAŞTI



Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor. Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler, başvurularını heyetlere ulaştırabiliyor.

Bu yılın ilk dört ayında yapılan başvuruların yüzde 67'si olan 162 bin 876 dosya elektronik ortamda gerçekleştirildi.

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların ilk sırasında ayakkabılara yönelik şikayetler yer aldı. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,8’i (30 bin 924 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 5,67 ile kredi kartı üyelik ücreti (13 bin 684) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise, yüzde 4,68 ile kıyafet (11 bin 299), yüzde 4,25 ile cep telefonu (10 bin 248), yüzde 3,94 ile mobilya (9 bin 500), yüzde 3,31 ile internet abonelikleri (7 bin 992) ve yüzde 2,48 ile GSM aboneliği (5 bin 990) oldu.