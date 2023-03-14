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Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Bitlis Eren Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 4/B Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:04
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Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin
(B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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