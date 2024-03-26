Bitlis’te 75 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar 1 gün tatil edildi

Bitlis’te kar yağışı gece saatlerinde başladı ve sabaha kadar sürdü. Yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Son yağan kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı öğrenilirken, 75 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurktan, kapanan 75 köy yolunun açılması için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kentte okullar 1 gün tatil edilirken, belediye ve karayolları ekipleri de şehir merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.