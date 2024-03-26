Bitlis’te 75 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar 1 gün tatil edildi

Kaynak: İHA
Bitlis’te 75 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar 1 gün tatil edildi
Bitlis’te etkili olan kar yağışı sonrası 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi ve karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bitlis’te kar yağışı gece saatlerinde başladı ve sabaha kadar sürdü. Yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Son yağan kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı öğrenilirken, 75 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurktan, kapanan 75 köy yolunun açılması için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kentte okullar 1 gün tatil edilirken, belediye ve karayolları ekipleri de şehir merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

aw170371-01.jpg

aw170371-02.jpg

aw170371-03.jpg

aw170371-04.jpg

aw170371-05.jpg

aw170371-06.jpg

Son Haberler
Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı Dünya
Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı
141 yıldır çözülemeyen gizem. Tam 172,5 metre Kültür Sanat
141 yıldır çözülemeyen gizem. Tam 172,5 metre
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı Ekonomi
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor Gündem
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Böbrekleri saat gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Böbrekleri saat gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı
Mars’taki antik gölle ilgili flaş tespit. 2030’da ne olacak? Bilim
Mars’taki antik gölle ilgili flaş tespit. 2030’da ne olacak?
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı Ekonomi
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı