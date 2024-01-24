Bitlis'te kar nedeniyle 266 köy yolu kapandı

Dün akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren kar nedeniyle, Bitlis’te 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı merkezde 1 metreye ulaşırken yüksek kesimlerde 1,5 metreyi buldu. 266 köy yolunun tekrar ulaşıma açılabilmesi için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışıyla birlikte yolların tekrar ulaşıma kapandığını ve İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyedeki 80 personel ve 60 iş makinesiyle çalışmaların ara verilmeden devam ettirildiği iletildi.

Tek katlı evlerin ve araçların kara gömüldüğü Bitlis’te, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca, geceleri yaşanan soğuk nedeniyle buzlanma ve don olabileceğine de dikkat çekildi.