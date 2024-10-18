Bitlis’te radar denetimine 466 araç takıldı

Kaynak: İHA
Bitlis’te radar denetimine 466 araç takıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radarla denetim gerçekleştirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radarla denetim yapıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-16 Ekim 2024 tarihleri arasında farklı saatlerde radarla denetim yapıldı. Bitlis'te birçok noktada gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde hız ihlali yaptığı görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler ise trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

2 haftalık denetimlerde; hız ihlali yapan 466 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için ilimiz genelinde trafik denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre devam etmektedir" denildi.

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