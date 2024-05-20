Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu

Bitlis'in Tatvan ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Yoncabaşı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Bitlis'ten Van istikametine yolcu taşıyan ve içinde 20 yolcunun olduğu Uğur Tatlı’nın kullandığı 65 BJ 330 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Yaşanan kazada sürücünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.