Bitlis’te yollar ulaşıma kapandı

Geçtiğimiz günlerde Bitlis’te etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 60 yerleşim yerinden 45 tanesini ulaşıma açtıklarını, kalan 15 yerleşim yerinin de ulaşım sorununu çözmek için çalıştıklarını ifade etti.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre ise, kar kalınlığının il merkezinde 30 santimetreye ulaştığı, yüzsek kesimlerde ise 60 santimetreyi bulduğu iletildi. Ümit Kurtkan, kar sebebiyle kapanan köy yolları için 10 farklı şantiyeden 60 iş makinesi ve 80 personelin çalıştığını belirtti.

Bitlis Belediyesi ise şehir merkezinde bulunan yolların kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



