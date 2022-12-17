Galatasaray'a kötü haber! Bitti denilen transfer çıkmazda

Yerli stoper takviyesi doğrultusunda uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Cenk Özkaçar konusunda, Valencia'nın bir adım önde olduğu öğrenildi.

İspanyol kulübünde kiralık oynayan 22 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonu da Valencia'da.

Fanatik'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın Moussa Dembele transferinde Lyon'la yaşadığı olumsuz süreç de Cenk işinde iki kulübü anlaşma zemininden bir hayli uzaklaşmış durumda.

Milli savunmacının kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği de Galatasaray'ın geri adım atmasına yol açıyor.