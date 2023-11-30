Biyomimaride gelecek vadeden malzemeler

İnşaat sektörü teknolojiyle birlikte gelişimini sürdürüyor. Günümüzde beton ve tuğla gibi malzemelerin yerini ahşap, kenevir, saman, bambu gibi canlılardan elde edilen biyo malzemeler alacakmış gibi gözüküyor.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Biyomimaride gelecek vadeden malzemeler

Ülkemizde inşaat sektörü her geçen üstüne koyarak gelişiyor. Bu gelişim lüks yapıların da doğmasına neden oluyor. Hele deprem yönetmeliğinden sonra inşaa edilen binalar sağlamlıklarıyla da dikkat çekiyor.

Dünyanın bazı ülkelerinde çeşitli projelerde tasarım amaçlı da olsa biyo malzemeler kullanılmaya başlandı. Bu malzemelerle üretilen projeler büyük ses getirdi. Bu malzemeler yeniden hammaddeye dönüştürülüyor.

Biyomalzemeler, bitki, hayvan, mantar gibi canlılardan elde edilen malzemelerdir. Bu malzemeler, CO2 depolayabilir, biyolojik olarak parçalanabilir ve karbon ayak izini azaltabilir.

Ayrıca, kullanıcı sağlığına da faydalıdır. Biyomalzemeler, ahşap, kenevir, saman, su yosunu, midye kabuğu, bambu, miselyum gibi geleneksel veya yenilikçi malzemeler olabilir.

Biyomalzemeler, mimari detaylarda veya yapım yöntemlerinde kullanılabilir. Biyomalzemeler, katı ve statik malzemelerden daha fazlasını sunabilir. Yeniden şekillenebilen, yenilenebilen, büyüyebilen ve adapte olabilen malzemelerdir.

Uzmanlar evlerin bölümlerini birbirinden ayıran tuğla ve gazbeton gibi ürünlerin yerini biyomalzemelerin almasının çok uzun sürmeyeceği görüşündeler.

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