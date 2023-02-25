Biz de notumuzu aldık bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik deprem sonrası ‘Bunları not ediyoruz’ dedi. AKP’lilerin neleri ‘not ettiğini’ çok merak ettim.

Acaba enkaz altından gelen ‘imdat’ çığlıklarını mı not ettiler?

Yoksa 2 haftadır sokakta kalan ve çadır bile bulamayan binlerce canı mı not ettiler?

Belki bir ihtimal kendi kayırdığı müteahhitlerin yaptığı çürük binaların enkazında yitip giden canları not almışlardır.

Şimdi ‘Çok iyimser düşünüyorsun’ diyebilirsiniz; haklılık payınız da var…

Ancak biz hiç mi bir şeyi not almadık?

Tabi ki aldık…

Mesela Soma’da 301 madencinin yitip gittiği katliam sonrası acılı bir madenci yakınını tekmeleyen Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısını not aldık.

Çocukların yurtlarında cinsel istismara uğradığı Ensar Vakfı’nın Meclis’te araştırılmasını engellemek için oy kullanan ve sonrasında birbirlerine sarılan AKP’lileri not aldık.

“Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almakla” övünüp PKK’lı teröristleri omuzlarda taşıtanları, ayaklarına çadır mahkemeleri kuranları not aldık.

FETÖ elebaşı Gülen için “Bitsin artık bu hasret, gel artık” diyen AKP’lileri not aldık.

“Ananı al da git” diyen (o dönemki) Başbakanı not aldık.

Sırf kendi yanında tutmak için milletin milyarlarca lirasını 5 müteahhide peşkeş çekenleri not aldık.

Türk ordusunun Tank Palet Fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekenleri not aldık.

Ülkenin onurlu paşalarını, generallerini kumpasla hapse atıp terör davası açanları not aldık.

Ülkenin akil, eğitimli, onurlu, gerçekten üretmeye çalışan insanları yerine hırsızları, katilleri, tecavüzcüleri baş tacı edenleri not aldık.

Akıl ve bilim yerine sahte şeyhleri, tarikatları yol olarak bu millete gösterenleri not aldık.

“Bakara, makara” diyerek milletin dini duyguları ile alay eden (o dönemki) bakanı not aldık.

Göz göre göre yapılan yolsuzlukları, ayakkabı kutusundan çıkan milyonları not aldık.

Bunlar sadece birkaç örnek.

Aldığımız notlar ufak bir kağıda falan sığmaz. Ciltlerce kitap olur…

Bu notları onların yüzüne vurma vakti geliyor, az kaldı. Görünüşe göre mayısta olacak. Hepimizin aklına sandık başında bu notlar gelecek.

İşte o zaman milleti ‘Not alıyoruz’ diye tehdit edenler ‘Biz ne yaptık’ diye kara kara düşünecek!