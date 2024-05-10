Bizans kostümüyle namaz kıldı. Yeni dizide başrolü kapar artık....

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını yaptığı, Ahmet Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi set arasındaki görüntülerle gündem oldu.

Dizinin oyuncularından birinin set arasında üzerinde Bizans askeri kıyafeti ile namaz kılması dikkat çekti.

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

Kuruluş Osman'ın set arasındaki görüntülerine; 'Bari üzerindeki haçı çıkaraydı da öyle kılaydı namazı', 'Yeni dizisinde başrolü kapar artık' gibi yorumlar yapıldı.