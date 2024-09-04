'Bize anayasa değil ekonomi lazım!' Vatandaş isyan etti!

Gün olmuyor ki sokak röportajlarında ekonomik olarak vatandaş sorunların dile getirmesin.

Her gün, çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadele eden bireylerin yaşadığı sıkıntılar, mikrofonlar karşısında kendini ortaya koyuyor.

İnsanlar, yüksek yaşam maliyetlerinden işsizlik oranlarına, enflasyonun etkilerinden düşük gelir seviyelerine kadar pek çok ekonomik sorunu dile getiriyor.

Bu röportajlarda sıkça duyduğumuz ortak bir tema, vatandaşların hayat standartlarının giderek düşmesi ve ekonomik belirsizlikler karşısında yaşadıkları endişeler.

Ekonomik krizler ve dalgalanmalar, toplumun geniş kesimlerini doğrudan etkileyerek, insanların günlük yaşamlarını ve geleceğe dair umutlarını ciddi şekilde zorluyor.

Sokak röportajında konuşan 4 yaşındaki küçük kız pahalılığa isyan etti

Dolayısıyla, sokak röportajlarında bu tür ekonomik sorunların sıkça gündeme gelmesi, toplumun ekonomik durumuna dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Son olarak bir vatandaşın ekonomiyle ilgili ifadeleri dikkat çekti.

Görüşlerini paylaşan vatandaş, anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini açıkladı.

Sokak röportajında konuşan vatandaş şunları dedi:

"EKONOMİYİ DÜZELTSİN"

"Bizim anayasayı değiştirsin diye bir talebimiz yok. Ekonomiyi düzeltsin.

Zaten değiştiği zaman bize yaramıyor, kendisine yarıyor.

Özgürlükleri daha beter kısar. Hilafete doğru gider, İran gibi oluruz."