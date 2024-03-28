‘Bize Rumelili lazım değil’ AKP’li adaydan skandal sözler

Kaynak: ANKA
‘Bize Rumelili lazım değil’ AKP’li adaydan skandal sözler
AKP Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz, yaptığı konuşma sırasında skandal söylemlere imza attı. Toplumsal ayrışmanın bu denli çoğaldığı bir dönemde, vatandaşları ayrıştıracak ifadeler kullanan Vurmaz, “Bize Rumelili lazım değil. Bize Edremit lazım, Edremit’in insanı lazım” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesinde ayakta bekleyen işçilerin önünde kahvaltı yaptığı görüntülerle tepkilerin odağı haline gelen AKP Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz, Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda bir konuşma gerçekleştirdi ve tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Vurmaz, “Bizim önümüzde giden Rumeli bandosu falan değildi. Bizim önümüzde giden halis muhlis Edremit’imizin, Roman kardeşlerimizin davulları, zurnalarıydı. Biz böyle bir Edremit’iz. Bize Rumelili lazım değil. Bize Edremit lazım, Edremit’in insanı lazım.” İfadelerini kaydetti.

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