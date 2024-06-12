Bu heykelin biri İspanya'da biri Türkiye'de. Bizim Poseidon daha gerçekçi çünkü üşüyor

Sinop'ta yaşayan ve tarih ile heykeltıraşlığa ilgi duyan Cemalettin Kaya, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden İspanya'daki heykelin benzerini yapmaya karar verdi.

Kendi imkânları ve eşinin desteğiyle 2007 yılında tamamladığı heykeli, sahilde işlettiği plajda deniz içindeki bir kaide üzerine yerleştirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu heykel, son günlerde sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları heykeli,

“Bizimki sanki çatıda anten düzeltirken üşümüş”,

“İspanya'nın Poseidon'u omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş, hamurla beslenmiş”,

“İspanya Akdeniz’de, Sinop Karadeniz’de haliyle abimiz biraz üşümüş ve omzunu çekmiş. Dikkatli bakarsan aynı adam zaten”,

“Sinop'ta Poseidon heykeli niye var ki?” gibi yorumlarla eleştirdi.

Eleştirilere yanıt veren Kaya, herkesi heykelle fotoğraf çektirmek için Sinop'a davet ederek, "Poseidon, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı olarak bilinir. Sinop, Karadeniz'de denizle anılan tek kenttir. Heykelin kaidesi de deniz ürünlerinden yapılmıştır. O yükseklikte yapılmasının sebebi, poyrazla birlikte dalgaların o yüksekliğe ulaşmasıdır" dedi.

Heykeli eleştirenleri daha fazla araştırma yapmaya davet eden Kaya, "Bu heykel şu anda bakımsız kaldı. Yazın bakımlarını yapacağız. Böyle güzel bir heykelin yanında fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler" diye konuştu.