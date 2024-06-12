Bu heykelin biri İspanya'da biri Türkiye'de. Bizim Poseidon daha gerçekçi çünkü üşüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Bu heykelin biri İspanya'da biri Türkiye'de. Bizim Poseidon daha gerçekçi çünkü üşüyor

Sinop’ta denize yapılan Poseidon heykeli vatandaşın alay konusu oldu. “Bizimkisi daha gerçekçi çünkü üşüyor.” yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

Sinop'ta yaşayan ve tarih ile heykeltıraşlığa ilgi duyan Cemalettin Kaya, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden İspanya'daki heykelin benzerini yapmaya karar verdi.

Kendi imkânları ve eşinin desteğiyle 2007 yılında tamamladığı heykeli, sahilde işlettiği plajda deniz içindeki bir kaide üzerine yerleştirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu heykel, son günlerde sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları heykeli,
“Bizimki sanki çatıda anten düzeltirken üşümüş”,
“İspanya'nın Poseidon'u omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş, hamurla beslenmiş”,
“İspanya Akdeniz’de, Sinop Karadeniz’de haliyle abimiz biraz üşümüş ve omzunu çekmiş. Dikkatli bakarsan aynı adam zaten”,
“Sinop'ta Poseidon heykeli niye var ki?” gibi yorumlarla eleştirdi.

Eleştirilere yanıt veren Kaya, herkesi heykelle fotoğraf çektirmek için Sinop'a davet ederek, "Poseidon, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı olarak bilinir. Sinop, Karadeniz'de denizle anılan tek kenttir. Heykelin kaidesi de deniz ürünlerinden yapılmıştır. O yükseklikte yapılmasının sebebi, poyrazla birlikte dalgaların o yüksekliğe ulaşmasıdır" dedi.

Heykeli eleştirenleri daha fazla araştırma yapmaya davet eden Kaya, "Bu heykel şu anda bakımsız kaldı. Yazın bakımlarını yapacağız. Böyle güzel bir heykelin yanında fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler" diye konuştu.

67i.png

rt.png

wl739d7brusz9x9id37guw.webp

8hlbfvj-8eyhqthgmplrqq.webp

eixvhmd0vu2dzglhkvf0xw.webp

mn.png

sd.png

fg.png

ss.png

İlgili Haberler
Rektörden 'uzun eşek heykeli' savunması: 'Bazı şeylerin fiyatı sorgulanmaz'
Artık sağlıkçılar saklandıkları yerlerden çıkabilir. Ucube heykeller kaldırıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yapılan heykeller görenleri şoke etti
Son Haberler
Fenerbahçe'de büyük kıyım. Yollar tek tek ayrıldı Spor
Fenerbahçe'de büyük kıyım. Yollar tek tek ayrıldı
Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL Ekonomi
Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL
Tanguy Ndombele'nin kaderi belli oldu. Nereden nereye Spor
Tanguy Ndombele'nin kaderi belli oldu. Nereden nereye
Fidan GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak Gündem
Fidan GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
Tahir Elçi davasında 3 polis beraat etti Yerel Haberler
Tahir Elçi davasında 3 polis beraat etti
Zehra Güneş'in annesinin de Zehra gibi olduğu ortaya çıktı Spor
Zehra Güneş'in annesinin de Zehra gibi olduğu ortaya çıktı
Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular Gündem
Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular