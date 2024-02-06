Bizim seçmen sürpriz yapmayı çok sever!

Büyük şehirlerde şu ya da bu adayın kazanacağına yönelik anket çalışmalarını ihtiyatla karşılamak gerekiyor.

Çünkü geçmiş yerel seçimlerde pek çok sürprizle karşılaştık.

Birkaç örnek vermekte yarar var:

İstanbul’da 1989 seçiminde ANAP’ın adayı Bedrettin Dalan, Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin adayı Nurettin Sözen’di.

Mevcut başkan Dalan’ın seçimi kazanacağı sanılıyordu.

Ama sonuçta Nurettin Sözen yüzde 9’luk farkla ipi göğüsledi.

...

İstanbul’da 1994 yerel seçimi de sürpriz biçimde sonuçlandı.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Zülfü Livaneli’yi, Doğru Yol Partisi Bedrettin Dalan’ı, Anavatan Partisi İlhan Kesici’yi, Refah Partisi Recep Tayyip Erdoğan’ı aday göstermişti.

Tahminler Zülfü Livaneli’nin seçimden zaferle çıkacağı yönündeydi.

Ne var ki Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25 oy alarak İstanbul’un belediye başkanı oldu.

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Ankara’da da 1994 yerel seçiminde sürpriz yaşanmıştı.

Refah Partisi Melih Gökçek’le, SHP Korel Göymen’le katılmıştı seçime.

Sonuçta Gökçek birkaç bin oy farkla Ankara belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

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İstanbul ve Ankara’daki yerel seçimler uzun yıllar Ak Parti adaylarının zaferiyle sonuçlandı.

2019’da da böyle olacağı sanılıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ak Parti’nin adayı kariyerinde TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık da olan Binali Yıldırım’dı. CHP ise Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu ile yarışa girmişti.

Ankara’da Ak Parti’nin adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ve uzun yıllar milletvekili olarak Parlamento’da görev almış Mehmet Özhaseki idi. CHP ise iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak hizmet vermiş avukat Mansur Yavaş’ı aday göstermişti.

İstanbul ve Ankara’da seçimin favorisi olarak Ak Parti’nin adayları gösteriliyordu.

Ne var ki seçimde İstanbul ve Ankara’da CHP’nin adayları ipi göğüsledi.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Yerel seçimde de genel seçimde de sürprizler olur.

Nasıl maçları oynanmadan kazanmak mümkün değilse seçimi de yapılmadan kazanmak mümkün değildir.

Anketlerin çoğunun ciddi bir araştırmanın ürünü olmadığını, seçmeni yönlendirme amaçlı olduğunu bilmeliyiz.