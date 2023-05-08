Bjelica Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlıktan dönecek futbolcuları açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ankaragücü mücadelesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"

Hak ettikleri bir galibiyet olduğunu söyleyen Bjelica, "Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalına işler daha kolay olabiliyor. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarın önünde kazandığımız için mutluyum." dedi.



F.BAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ DÖNECEKLERİ AÇIKLADI

Son olarak Fenerbahçe maçı öncesi sakatların iyileşeceğini aktaran Bjelica,"Siopis, Denswil ve Trezeguet'in Fenerbahçe maçı öncesinde aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.