Bjelica Trabzonspor'un başına geçti. İlk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Takımın yeni teknik direktörü Bjelica, Trabzonspor'la birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica yönetiminde bugün 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman öncesinde, takımımızın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörümüz İhsan Derelioğlu, yeni teknik direktörümüz Nenad Bjelica’ya başarılar dileyerek, oyuncu grubumuzla vedalaştı.''