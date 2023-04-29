Bjelica kararını verdi

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk maçında hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Bjelica kararını verdi

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Konyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, çıkışa geçmek için mutlak galibiyet istiyor.
Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek moral buldu ve evinde Trabzonspor'u yenerek devamını getirmek istiyor.
İki takımın sezonun ilk yarısındaki karşılaşması ise 2-2 sona ermişti.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Arabam.com Konyaspor'da Konyaspor'da sakatlıkları devam eden Adil Demirbağ, Oğulcan Ülgün, Muric, Endri Çekiçi, Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Denswil, Visca, Serkan, Dorukhan, Naci Ünüvar ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yok. Öte yandan cezalı Larsen de karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.
İŞTE 11'LER
Konyaspor
Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Marlos Moreno, Diouf
Trabzonspor
Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Markovic, Trezeguet, Maxi Gomez

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