'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor

Bugünün şartlarda çilek üreticilerinin memnun olmadığını söyleyen Çelik, mayıs ayında başlayan hasadın, kasım ayı sonuna kadar devam ettiğini, bu sürede fiyatların ilk çıktığı zaman 40-50 TL civarında olduğunu belirtti.

Çelik, "Çilek bollaştığı zaman 25 TL civarlarını görüyor. Geçen senede aynı banttaydı. Bizim çiftçimiz parayı ağustos ayından sonra daha çok kazanıyor. Eylül, ekim, kasım aylarında çilek daha yüksek fiyatlarda insan daha çok para kazanıyor. Bugünkü şartlarda çilek üreticimiz memnun değil. Geçen senede çilek aynı bu parayı yapıyordu. Burada halimiz var. Ülkenin her yerine arabalar kalkıyor buradan. Bugünde aynı parayı yapıyor geçen seneki fiyatla. Mazot, ilaç, işçi yevmiyelerini özellikle çiftçinin belini çok bükmeye başladı. Bugün burada 750 TL'den aşağı işçi yok. İşte bunların yemeği ve ek gelirleri de var. Dolayısıyla artık geçmişteki gibi değil. Biraz sıkıntılı süreçte üretim yapmaktayız" dedi.