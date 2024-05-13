'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor

'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor
Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve ’kırmızı elmas’ olarak bilinen çileğin hasadı başlarken, 35 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çilek tarlada 35-40 liradan alıcı buluyor.
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'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 7 kez toplanan Kurşunlu çileğinin hasadı başladı.

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'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor 2

Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen ve mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, günlüğü 700 liraya çalışan kadın işçiler tarafından toplanıyor. ’Kırmızı elmas’ olarak bilinen çilek, tarlada 35-40 liradan alıcı buluyor.

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'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor 3

Çileği ilk hasadına mayıs ayında başlanılırken, 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı aralık ayında yapılacak.

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'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor 4

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, hasadına başlanan çilek tarlalarında incelemede bulundu. Çelik, "Kurşunlu Mahallesi'nde çilek hasadı başladı. Yakınımızda Eymir, Çitli, Hasanpaşa, Kınık, Özlüce gibi köylerimizde çilek üretimi yapıyor.

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'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor 5

Fakat bunun yüzde 70'i Kurşunlu Mahallesi'nde yapılıyor. Dolayısıyla bunun başlangıcı da burası olduğu için merkezi de burası olduğu için burayı söylüyoruz" diye konuştu.

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'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor 6

Bugünün şartlarda çilek üreticilerinin memnun olmadığını söyleyen Çelik, mayıs ayında başlayan hasadın, kasım ayı sonuna kadar devam ettiğini, bu sürede fiyatların ilk çıktığı zaman 40-50 TL civarında olduğunu belirtti.

Çelik, "Çilek bollaştığı zaman 25 TL civarlarını görüyor. Geçen senede aynı banttaydı. Bizim çiftçimiz parayı ağustos ayından sonra daha çok kazanıyor. Eylül, ekim, kasım aylarında çilek daha yüksek fiyatlarda insan daha çok para kazanıyor. Bugünkü şartlarda çilek üreticimiz memnun değil. Geçen senede çilek aynı bu parayı yapıyordu. Burada halimiz var. Ülkenin her yerine arabalar kalkıyor buradan. Bugünde aynı parayı yapıyor geçen seneki fiyatla. Mazot, ilaç, işçi yevmiyelerini özellikle çiftçinin belini çok bükmeye başladı. Bugün burada 750 TL'den aşağı işçi yok. İşte bunların yemeği ve ek gelirleri de var. Dolayısıyla artık geçmişteki gibi değil. Biraz sıkıntılı süreçte üretim yapmaktayız" dedi.

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'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor 7

Bölgede yaklaşık 13 bin dekar alanda çilek üretimi yapıldığını aktaran Sezai Çelik, "Bunun 11 bin dekar civarı Kurşunlu Mahallesi'nde yapılmakta. Çiftçilerimiz iyi bakmaları halinde toplamda 35-40 bin ton civarında çilek üretiyoruz. Bölgede yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL civarında bir gelir elde ediliyor. Kurşunlu Mahallesi'nde 500 çiftçi bu işle uğraşırken etrafımızdaki köylerle birlikte toplam 800 civarında çiftçimiz çilek üretimi yapıyor. Yediveren cinsi çilek mayıs ayında başlar, kasım ayının sonuna kadar tünel dediğimiz naylonların içinde 7 aya yetişiyor" açıklamasında bulundu.

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'Kırmızı elmas' diye biliniyor kilosu 40 TL'ye gidiyor. Türkiye’nin dört bir yanından talep ediliyor 8

Çelik, "Hedefimiz daha fazla ülkelere ihracat yapmak. Bu konuda da sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız soğutma sistemleri. Tıra yüklemeden önce soğutup yüklemeniz gerekiyor. O anlamda bölge olarak ihtiyacımız var. Ayrıca halimiz yetmemeye başladı" ifadelerini kullandı.

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