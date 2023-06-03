Bjelica'dan Marek Hamsik sözleri

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Bjelica'dan Marek Hamsik sözleri

Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem skor hem de oynadıkları oyun yönünden çok mutlu olduğunu belirterek, "Aynı zamanda çok çok büyük oyuncunun vedası da oldu. Marek Hamsik, hem bize hem takım arkadaşlarına taraftarlara veda etme fırsatı buldu. Galibiyetle zaferle onun veda etmesi bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Hamsik'in inanılmaz, harika bir insan ve oyuncu olduğunu vurgulayan Bjelica, şöyle devam etti:

"Onla çalışmak son antrenörü olma fırsatı bulmaktan mutlu, gururlu hissediyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Genç oyuncuların aldıkları süre ile ortaya koyduğu oyun iyiydi. Kalecimiz Muhammet Taha Tepe, savunmada Taha, sakatlıktan dönen Dorukhan ve Serkan da süre almış oldu. Onların da iyi oyun ortaya koyması mutlu ediyor. Taraftarlarımızla da Marek'in vedasıyla duygusal anlar yaşadık. Hep birlikte harika ve duygu dolu bir gece oldu."

Takımda görev yaptığı 1 aylık süreç boyunca kenti çok görme fırsatının olmadığını ifade eden Hırvat teknik adam, "Üzerine düşünmemiz gereken çok karar vardı. Tesise sabah 8 de geldik, akşam 6'da çıkabildik. Fırsat bulup insanlara tanıştığımız, dokunduğum anlarda sevgi sıcaklık gördüm. Bu önümüzde sene daha iyisini yapmak adına ayrı bir güç mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.

Bjelica, takımda bütün oyuncuları tanıdığını ve fikir sahibi olduğunun da altını çizerek, "Maçta, antrenmanda tüm oyuncuları yakından tanıma fırsatı buldum. Onlarla ilgili fikirlerimiz net. Eksik olduğumuz noktalarda önümüzdeki dönem yarışmacı takım olma adına büyük çabamız olacak. Salı günü son maçımızı oynayacağız. Hem maç yükü hem sakatlıklar sebebiyle 3-4 farklı yeni oyuncumuza şans vereceğiz. Onların takıma nasıl yardımcı olabileceklerini göreceğiz. Genç oyuncular için şans olabilir." dedi. (AA)

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