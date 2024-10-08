Bilet satışlarındaki detay ülkenin ekonomik durumu gösteriyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilet satışlarındaki detay ülkenin ekonomik durumu gösteriyor!

Konser, tiyatro ve gösteri sahneleyen BKM etkinliklerin bilet fiyatları ile ilgili yaşadığı durumu değerlendirdi. BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, bilet satışında uzun yıllardır bu kadar keskin bir ayrım gözlemlemediklerini anlattı.

BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe CNBE-e katıldığı programda bilet satışlarına göre ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirdi.

Sahne sanatlarına dair organizasyonlar yapan BKM'nin etkinlik biletlerindeki satış grafiği ile ilgili bilgi veren Bekçe, bir konser yada gösterinin biletlerinin internet üzerinden satışı yapılırken dikkatini çeken ayrıntıyı aktardı.

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"İlk en pahalı biletler tükeniyor ve ucuz biletler tükeniyor" diyen Bekçe, orta fiyat katagorisindeki bilet satışlarının daha yavaş ilerlediğini' belirtti.

Önceki yıllara göre belirgin bir farklılık olduğuna değinen Bekçe, 'önceki yıllarda bilet satışı karışıktı, hiç bir katagori ayrımı olmadan herkes bütçesi neyse, öğrenciler daha ucuzunu alır, zaten her zaman bir öğrenci indirimiz oluyor, imkanı olanlar seyircinin fanı olanlar en önden seyretmek isteyenler her zaman alır" dedi ancak yaşanan şu anki durumu Bekçe, 'ama ilk defa bu kadar keskin bir ayrım var' diye ifade etti.

Yaşanan bu belirgin farklı durum ile ilgili bilet satışı yapan Biletix ile de görüştüğünü ifade eden Bekçe, 'bu BKM'ye özel bir durum mu diye sordum genel durum bu ülkenin resmi bu' dedi.

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