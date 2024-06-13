Blinken'den Biden'ın ateşkes önerisine ilişkin açıklama

Blinken, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, önerinin BM, Arap Birliği ve bölgedeki diğer tüm aktörlerden destek aldığını belirtti. Ancak Hamas'ın bu öneriye verdiği yanıtın beklenenden geç olduğunu ve diğer taraflarla uyumlu olmadığını ifade etti.

Hamas'ın, öneride daha önce kabul ettiği bazı maddeleri değiştirmeye çalıştığını iddia eden Blinken, önerinin Gazze'de derhal ateşkes, İsrail güçlerinin yerleşim alanlarından çekilmesi ve insani yardımların artırılmasını içerdiğini söyledi.

Öneriye verilen geniş destek, bölgedeki taraflar arasında güven oluşturacak en iyi garantiyi temsil ettiğini belirten Blinken, bu desteğin tüm dünyanın barışa olan kararlılığını yansıttığını vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki son dönemdeki çatışmalarda, özellikle sivil kayıpların artması uluslararası kamuoyunu endişelendiriyor. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve altyapının büyük zarar görmesi, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açtı.

Biden yönetiminin önerisi, bölgedeki taraflar arasında uzlaşmayı sağlayacak bir adım olarak görülse de, Hamas'ın cevabı ve İsrail'in tutumu önümüzdeki süreçte bölgedeki barış sürecinin seyrini belirleyecek önemli faktörler olarak öne çıkıyor.