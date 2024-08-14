Bloomfield Mali'nin notunu sabit tuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bloomfield Mali'nin notunu sabit tuttu

Finansal derecelendirme kuruluşu Bloomfield, BOA grubunun 20 Aralık 1982'de oluşturulan ilk bağlı kuruluşu olan BOA Mali'ye bir kez daha istikrarlı bir görünümle uzun vadeli A- notunu verdi.

Bloomfield uzun vadedenotu açıklamak için “yüksek kredi kalitesi”ni kullanıldı. Bloomfield raporunda koruyucu faktörlerin de iyi olduğu belirtildi. Ancak ekonomik baskı zamanlarında risk faktörlerinin daha değişken ve daha önemli olduğuna dikkat çekildi.

Kısa vadede Bloomfield, geri ödemenin zamanında yapılmasının iyi bir şey olduğunu gerekçe olarak ortaya koyuyor. Bloomfield'a göre likidite faktörleri güçlü ve temel unsurlara yönelik iyi koruma faktörleriyle destekleniyor.

Derecelendirme ekibine göre kredi kalitesi kırılganlığının ana faktörleri şunlardır:

- Mali'deki sosyo-politik ve güvenlik durumuyla bağlantılı kaynakların toplanmasında yavaşlama

- WAMU bölgesinde para politikasının sıkılaştırılmasının sürdürülmesi

- gösterilen çabalara rağmen kırılganlığını koruyan sosyo-politik ve güvenlik ortamı.

BOA Mali, 31 Mayıs 2016'dan bu yana Bölgesel Menkul Kıymetler Borsası'nda (BRVM) işlem görüyor. 31 Aralık 2023 itibarıyla 18.300 milyar FCFA olan sermayesinin çoğunluğu %64,18 katılımla BOA Batı Afrika grubuna ait.

Banka yöneticileri, 13 Ağustos 2024'te yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (EGM) sırasında yedek akçeler ve ikramiyelerin eklenmesiyle sermayenin 9.150 milyar FCFA artırıldığını duyurdu.

Derecelendirmenin geçerlilik süresi Mayıs 2025'te son bulacak.

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