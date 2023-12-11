BM: Beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
BM: Beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "İsrail'in 16 Ekim'de Lübnan'da kullandığı beyaz fosforun ABD tarafından sağlandığına ilişkin haberler var. Uluslararası Af Örgütü de Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullanımını belgelediği görüntüleri kullanmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de söz konusu haberleri gördüklerini ve endişeli olduklarını dile getirdi. BM'nin bu konuda yorumu nedir?" sorusuna cevap verdi.

BM'nin söz konusu durumu kanıtlayacak somut verisi olmadığını belirten Dujarric, "Bunun gibi yangın çıkaran harp malzemelerinin, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasından dolayı çok ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dujarric, diğer taraftan BM'nin tüm birimleriyle Gazze'ye yardımların artması için elinden gelen çabayı sarf etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilen karar tasarısının hemen hemen aynısının yarın BM Genel Kuruluna sunulması hakkında ise Dujarric, BM'nin yasal birimlerinin farklı sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Dujarric "BMGK'nin barış ve güvenlik konularında merkezde" olduğuna işaret ederek, BM Genel Kurulunun çok yüksek temsil gücü olduğunu, verdiği mesajların büyük önem taşıdığını söyledi.

İSRAİL'İN BEYAZ FOSFOR KULLANIMI

Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.

Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim’de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.

AA'nın görüntülerini de kullanan Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.

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