BM, çatışmaların sürdüğü Sudan'dan çekilmeyeceğini duyurdu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların sürdüğü Sudan'da personelin daha güvenli noktalara taşındığını ancak bu ülkenin içinde ve dışında operasyonlarını sürdüreceklerini bildirdi.

BM, çatışmaların sürdüğü Sudan'dan çekilmeyeceğini duyurdu

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Guterres, yüzlerce BM personelinin Hartum ve başka bölgelerden güvenli şekilde taşınmasını memnuniyetle karşıladı.

Operasyonun güvenli şekilde gerçekleşmesi için işbirliği yürüten Sudanlı yetkililere teşekkürlerini ileten Guterres, tüm taraflara acilen çatışmaya son vermeleri ve sivillerin tahliyesini sağlamaları çağrısında bulundu.

Guterres, BM'nin Sudan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve demokratik geçiş ile güvenli gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğini belirterek, "BM, Sudan'ın içinde ve dışında operasyonlarını sürdürecek" ifadesini kullandı.

Genel Sekreter, ortaklarla birlikte gerginliğin azaltılması ve kalıcı ateşkes için desteğini sürdüreceğini kaydetti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMADA NELER YAŞANDI?

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

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