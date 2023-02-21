21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • BM, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır

BM, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM'nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 03:29
Takip Et

BM, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır

BM, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır
+
Aa
-

Guterres, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, "İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız" ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
2
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
3
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
4
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
5
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
6
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel'den son dakika paylaşımı
7
﻿Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel'den son dakika paylaşımı
﻿Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel'den son dakika paylaşımı
﻿THY, Hatay'daki tahliye seferlerinin devam ettiğini duyurdu
﻿THY, Hatay'daki tahliye seferlerinin devam ettiğini duyurdu
﻿THY, Hatay'daki tahliye seferlerinin devam ettiğini duyurdu
﻿BM, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır
﻿BM, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır
﻿BM, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır
﻿ABD'den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı
﻿ABD'den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı
﻿ABD'den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı
﻿Bakan Koca: 294 yaralımız var, 18’inin durumu maalesef ağır
﻿Bakan Koca: 294 yaralımız var, 18’inin durumu maalesef ağır
﻿Bakan Koca: 294 yaralımız var, 18’inin durumu maalesef ağır
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.