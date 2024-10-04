BM, İsrail’in Tulkarem saldırısını kınadı

Kaynak: İHA
BM, İsrail’in Tulkarem saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İsrail’in Batı Şeria'daki Tulkarem Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “BM, İsrail güvenlik güçlerinin Tulkarem kentine düzenlediği hukuk dışı hava saldırısını kınamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria’daki Tulkarem Mülteci Kampı’na düzenlediği ve 18 sivilin ölümüne yol açan saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafında yapılan açıklamada, “BM, İsrail güvenlik güçlerinin Tulkarem kentine düzenlediği hukuk dışı hava saldırısını kınamaktadır” denildi.

BM İnsan Hakları Ofisi açıklamasında, “Bu saldırı, Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçleri tarafından askeri operasyonlar sırasında Filistinlilere, binalara ve altyapıya önemli ölçüde zarar veren yasadışı güç kullanımının oldukça endişe verici bir modelinin bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı.

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