BM'den Gazze çıkışı

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırılarını hatırlatarak Gazze’de yaşanan bütün acıların sona erdirilmesi çağrısını yaptı. İsrail ordusunun yaptığı "kurtarma operasyonunda" 4 İsraillinin kurtarılışından mutlu olduklarını ve bütün esirlerin serbest kalması gerektiğini ileten Griffiths, İsrail tarafından öldürülen Filistinlileri vurguladı.

Yaptığı açıklamada, "Bugün Nuseyrat Mülteci Kampı, Gazzeli sivillerin yaşamaya devam ettiği sismik travmanın merkez üssü olmuştur. Yerde kefenlenmiş bedenler gördüğümüzde, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını hatırlıyoruz" ifadelerini kaydeden Griffiths, Gazze’de sağlık hizmetlerinin bitme noktasında olduğuna dikkat çekti.

Griffiths, "Hastane zeminlerinde tedavi edilen kanlar içindeki hastaları gördüğümüzde, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin nasıl ince bir ipe bağlı olduğunu hatırlıyoruz" derken, bu toplu acının sona ermesi gerektiğini belirtti.