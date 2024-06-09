BM'den Gazze çıkışı

Kaynak: AA
BM'den Gazze çıkışı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik gerçekleştirdiği son saldırıların Gazze’de güvenli yer olmadığını gösterdiğini ifade etti ve acıların sonra ermesi çağrısında bulundu.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırılarını hatırlatarak Gazze’de yaşanan bütün acıların sona erdirilmesi çağrısını yaptı. İsrail ordusunun yaptığı "kurtarma operasyonunda" 4 İsraillinin kurtarılışından mutlu olduklarını ve bütün esirlerin serbest kalması gerektiğini ileten Griffiths, İsrail tarafından öldürülen Filistinlileri vurguladı.

images-001.jpegYaptığı açıklamada, "Bugün Nuseyrat Mülteci Kampı, Gazzeli sivillerin yaşamaya devam ettiği sismik travmanın merkez üssü olmuştur. Yerde kefenlenmiş bedenler gördüğümüzde, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını hatırlıyoruz" ifadelerini kaydeden Griffiths, Gazze’de sağlık hizmetlerinin bitme noktasında olduğuna dikkat çekti.

Griffiths, "Hastane zeminlerinde tedavi edilen kanlar içindeki hastaları gördüğümüzde, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin nasıl ince bir ipe bağlı olduğunu hatırlıyoruz" derken, bu toplu acının sona ermesi gerektiğini belirtti.

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